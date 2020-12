Femma Schurhoven-Melveren viert Kerst

Kerstmis zal dit jaar anders beleefd worden, zo ook bij de leden van Feamma Schurhoven-Melveren. "In deze mooiste tijd van het jaar bieden we normaal gezien een gezellig en smakelijk kerstdiner aan, maar dat is dit jaar niet mogelijk", klinkt het bij het Femma-bestuur. "Maar vergeten doen we onze leden niet! Daarom hebben we aan alle leden een presentje aan huis aangeboden. We hopen snel weer te kunnen genieten van het samenzijn en de leuke activiteiten, die we dit jaar hebben moeten missen. We wensen iedereen nog een gezond 2021 toe!"