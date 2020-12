Duurzame wenskaarten voor en door Beringenaren

Om de actie extra warm en duurzaam te maken, worden de kaartjes verdeeld onder stadsgenoten die zich in deze uitzonderlijke tijden wat eenzamer voelen. Via het netwerk van de stad Beringen wordt gezocht naar inwoners die zeker dit jaar een warme wens verdienen.Het stadsbestuur doet daarom een oproep naar helpende handen. “We zijn op zoek naar stadsgenoten met een warm hart, want alle beetjes helpen! Je hoeft hiervoor trouwens geen handige Harry of een creatief genie te zijn. Waarvoor kunnen we je hulp gebruiken? Met het inzamelen van oude wenskaarten en bij het knutselen van nieuwe kaartjes met deze kaarten”, legt schepen van participatiebeleid Jessie De Weyer uit.Kaarten doneren kan nog t.e.m. 28 december door ze te deponeren in de brievenbussen van de Kerstman, naast de verlichte beren in elke deelgemeente.Het knutselen van de kaartjes is mogelijk t.e.m. 8 januari. Geïnteresseerden kunnen eenvoudig via mail laten weten dat ze willen meedoen. De oude kaartjes om te knutselen worden dan door de vrijwilligers bezorgd. Een schaar, een lijmstift of ander knutselmateriaal is zelf te voorzien. Zijn je nieuwe kaarten klaar? Dan mag je deze ook plaatsen in de brievenbussen van de Kerstman. Wil je graag helpen met deze actie? Ken je eenzame personen of ouderen die een warme wens verdienen? Stuur dan een mailtje naar duurzamehelden@beringen.be. De locaties van de brievenbussen: op het Kerkplein in Koersel, op de Markt in Beringen-centrum, aan de Koolmijnlaan 201 in Beringen-Mijn, aan de kerk in Beverlo en aan de babbelbank bij de kerk in Paal.