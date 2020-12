Na overwinning in rechtbank: Jacques Vermeire onthult hoeveel aangever Ruben Van Gucht kreeg voor één zaalshow

Jacques Vermeire is opgelucht dat het proces met zijn voormalige aangever en sportjournalist achter de rug is. Dat zegt hij bij Dag Allemaal. Tevens onthult hij bij het blad hoeveel Ruben Van Gucht betaald kreeg voor één van de optredens die de twee samen gaven.

Als co-auteur vangt Van Gucht bot. De rechter noemde zijn inbreng “secretariswerk”. Was het zover niet gekomen, had Van Gucht er een aardige duit aan overgehouden. Volgens Dag Allemaal kreeg Van Gucht in totaal 93.000 euro op een jaar tijd. “Voor de zaalshow in Casino Kursaal, een zaal van 2.000 man, kreeg hij die avond 5.000 euro”, zegt Vermeire. “Dat is 2,50 euro per betalende toeschouwer.”

Maar dan volgde het conflict over het co-auteurschap, met de gekende afloop. Het vonnis eindigt bovendien in niet mis te verstane woorden dat Ruben Van Gucht door zijn “ongerechtvaardigd, ongerijmde en eigengereide optreden in zekere mate de professionele eer van Jacques Vermeire gekrenkt heeft”. Dat sentiment leeft ook bij Vermeire. “Vergeet niet, dit gaat over mijn carrière”, zegt hij nog bij Dag Allemaal.

(red)