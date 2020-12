Taylor Swift doet jas van Stella McCartney meteen uitverkopen

Taylor Swift heeft met Evermore een nieuw album op de wereld losgelaten. Ze staat op de cover in een ruitjesjas van Stella McCartney en in een mum van tijd na de release van de plaat was ook de jas uitverkocht.

Taylor Swift deelde in de aanloop naar de release van haar nieuwe album Evermore een foto van de hoes op Instagram als teaser. Daarop waren enkel haar achterkant, haar blonde haren in een vlecht en een stuk van een ruitjesjas te zien. In de foto was ook ontwerpster Stella McCartney getagd die de jas ontwierp en al snel vonden de fans hun weg naar haar creatie.

De wollen jas met oranje ruitjes, die onder meer op de website FarFetch te koop was voor omgerekend 3.150 euro, was dan ook in een mum van tijd uitverkocht. “Ik heb in mijn leven nooit iets meer nodig gehad dan deze dure jas die Taylor Swift draagt”, klinkt het onder meer op Twitter.

McCartney zelf gaf op haar Instagram ook wat meer info over het kledingstuk. Zo blijkt het afkomstig te zijn uit haar 23 Old Bond Street Limited Edition Collection en is ze ook verantwoordelijk voor de andere kledingstukken die de zangeres in de promofoto’s draagt.

“Wanneer een vriend naar jou komt en uitlegt dat ze hulp nodig heeft om kledingstukken te vinden die bij haar nieuw geheim project passen, dan is dat een fantastisch geschenk”, schrijft de Britse designer. “Het was makkelijk om deze collectie te maken, een uniek moment vol warmte in tijden waarin vriendschap nog belangrijker is dan anders.”