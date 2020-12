OPROEP. Er is duidelijkheid over bordeaux afvalzak: nog één jaar bruikbaar

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers/Diestenaren die het grootste aantal rollen bordeaux afvalzakken gespaard hebben. Bent of kent u zo iemand? Laat het ons hier weten. Mogelijk contacteren wij u daarna.

In 29 Limburgse gemeenten en Diest betalen inwoners jaarlijks voor een bepaald aantal rollen vuilniszakken, waarin ze hun restafval kwijt kunnen. Die rollen kunnen afgehaald worden bij de gemeente of deelnemende handelszaken. Dit jaar waren dat voor het eerst nieuwe, grijze afvalzakken. Dat was een gevolg van een nieuwe wet, die bepaalt dat afvalzakken vanaf 2021 uit 80 procent gerecycleerd materiaal moeten bestaan.

Limburg.net communiceerde aanvankelijk dat de oude bordeaux afvalzakken onbeperkt bruikbaar zouden blijven. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) sprak dat echter tegen, en verwees naar een regel in diezelfde wet. Die zegt dat afvalzakken die niet aan de nieuwe norm voldoen, slechts tot 1 juli 2021 gebruikt mogen worden. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir bevestigde dat later.

Goede sorteerders

Dat zorgde voor veel ongerustheid bij goede sorteerders, die de voorbije jaren veel rollen gespaard hebben. Zij vroegen zich af of de oude rollen, waarvoor uiteindelijk toch betaald is, ingeruild zouden kunnen worden tegen nieuwe rollen. Na overleg tussen OVAM, Limburg.net en minister Demir is er nu een compromis. En zoals zo vaak, eindigt dat ergens in het midden. De oude vuilniszakken blijven geldig tot 1 januari 2022, een half jaar langer dan eerder gezegd. Inruilen tegen nieuwe zakken is niet mogelijk. “Door tijdige communicatie heeft iedereen de kans om zijn bestaande afvalzakken op te gebruiken”, klinkt het bij Limburg.net.

De verlenging naar 1 januari 2022 heeft volgens de afvalintercommunale ook te maken met het nieuwe ophaalsysteem. Vanaf 2022 zullen in heel wat Limburgse gemeenten immers alle afvalzakken in één vrachtwagen aan huis worden opgehaald, het zogenoemde Optimo-systeem. De bordeaux afvalzak is daar niet voor geschikt, de zwarte zak wel, dankzij een andere sluiting. Ook de andere soorten afvalzakken voor tuinafval en pmd zullen worden aangepast aan deze nieuwe sluiting.