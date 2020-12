Nieuwe corona-expertenraad heet voortaan GEMS

GEMS is de vervolgnaam voor de GEES, de ‘Groep van Experts belast met de Exit Strategy’ die in de zomer werd opgedoekt. “Die naam dekte de lading niet langer”, zegt infectiologie Erika Vlieghe van UAntwerpen en UZA. Professor Vlieghe was voorzitter van GEES en leidt nu ook de nieuwe expertengroep. “We adviseren namelijk niet enkel over de exitstrategie, maar over alle maatregelen om de crisis te beheersen. We hadden bovendien nood aan een gemakkelijker te onthouden acroniem voor het ‘Expertencomité Beheersstrategie’.

De groep met medische wetenschappers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de gezondheidsdepartementen is volgens Vlieghe volop bezig met het uittekenen van adviezen. “De nieuwe besmettingscijfers zijn zorgwekkend, maar op eventuele maatregelen wil ik nog niet vooruitlopen.”