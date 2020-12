Nederlandse topfavoriet voor WK darts onthult opmerkelijke blessure: “Ik stond in de douche met m’n vrouw”

Dinsdag 15 december 2020 is een hoogdag in Groot-Brittannië. In het Alexandra Palace in Londen gaat namelijk het WK darts van start. Met onze Dimitri Van den Bergh, maar ook met nummer één van de wereld en topfavoriet Michael van Gerwen. Al hing zijn deelname aan een zijden draadje.

De Nederlander domineert al jaren het dartscircuit. Hij werd in 2014 de jongste wereldkampioen ooit en won daarna nog twee keer het WK (2017, 2019). Van Gerwen won al 41 grote toernooien en 71 dartsevents in totaal, het meeste aller tijden. Jawel, meer dan Phil Taylor (70).

Maar eerder dit jaar moest hij naar het ziekenhuis met een zware rugblessure, waarvan hij al sinds maart 2017 last heeft. Hij was maar net op tijd hersteld voor de World Cup of Darts in november en het WK kwam uiteindelijk niet in gevaar, ook al werd daar even voor gevreesd.

“Vorige maand had ik zware problemen”, aldus Van Gerwen. “Ik moest een paar keer naar het ziekenhuis. Ik voel me nu wel goed en ik word goed opgevolgd door de mensen rondom mij. Ik kreeg last van een pijnscheut en de zenuwen achter mijn ribben, die tegen mijn longen duwden. Daar had ik dus veel pijn. Ik ging niet onderuit in de douche deze keer, ik hoestte gewoon. Ik stond op dat moment onder de douche met mijn vrouw. Dat doen we nogal vaak. Het is leuk. Maar ik zat in de douche, hoestte zwaar en er schoot iets in mijn rug. Zo is het gebeurd.”

De Nederlander wil zijn blessure echter niet gebruiken als een excuus als hij het WK niet win. Vorig jaar ging hij in de finale verrassend onderuit tegen Peter Wright.

“Maak ik mij er zorgen over? Nee. Je moet gewoon zien dat je de juiste mensen rond je hebt zodat je klaar bent voor elke volgende ronde”, klinkt het. “De dokters weten niet meteen wat er aan de hand is, het zou iedereen kunnen overkomen. Het belangrijkste is echter dat mijn hart en longen oké zijn. Volledig in orde trouwens, in perfecte staat. Ik ga dus geen excuses zoeken, dat werkt alleen maar in je nadeel. Dan word je nooit beter.”

Van Gerwen, papa van een dochter (Zoë) en een zoon (Michael Junior), speelt komend weekend pas voor de eerste keer op het WK. In de tweede ronde, tegen Ryan Murray of Lourence Ilagan. Dat zal dan zonder toeschouwers zijn.

“De Premier League was een ramp voor mij, een nachtmerrie. Mijn hoofd was er niet goed bij. Door de lockdown, geen fans, de geboorte van Junior, het was alles samen. Iedereen weet dat ik een podiumspeler ben. Daar krijg ik veel adrenaline van. Ik hou ervan om voor publiek te spelen. Ik weet niet waarom, maar ik ben een beetje een showman. Dus het wordt aanpassen.”