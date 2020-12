Serviceclub 51 De Dommel schenkt trolleys aan Sint-Vincentius

De trolleys zijn multifunctioneel en kunnen op vier verschillende manieren gebruikt worden:als bagagewagentje achter een fiets, als handbagage op wielen, als draagtas en als rugzak. Dit zal een welgekomen hulpmiddel zijn voor zij die niet beschikken over een auto of iets dergelijks en zodoende toch over voldoende bagage kunnen beschikken voor het vervoer van noodzakelijke goederen.Vincentius Peer en Hechtel-Eksel dankt de service club 51 De Dommel, de stad Peer en Hechtel-Eksel voor het bijzondere initiatief en loven hun betrokkenheid en bezorgdheid voor de minderbedeelden in onze maatschappij.