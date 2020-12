Leerlingen Ter Duinen leren gezond koken

Hechtel-Eksel

Op maandag 14 december volgden de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Ter Duinen een workshop ‘Goodcook’ onder leiding van juf Elke. De bedoeling van de workshop is om de leerlingen meer zin te laten krijgen in groenten en fruit en hen te laten nadenken over wat gezond is voor ons en onze planeet.