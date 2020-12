Pippa Middleton is in verwachting van haar tweede kindje. Het was het Amerikaanse tabloidmagazine Page Six dat voor het eerst met het nieuws naar buiten kwam en dat lijkt ondertussen ook te zijn bevestigd.

Pippa en haar 45-jarige man James Matthews stapten in 2017 in het huwelijksbootje en verwelkomden in oktober 2018 al een zoontje, Arthur. Die krijgt er dus binnenkort een broertje of een zusje bij.

Volgens een insider zouden de twee dolblij zijn met het nieuws in wat ook voor hen “een moeilijk jaar” bleek te zijn. “De hele familie is verheugd”, klinkt het.