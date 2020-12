Ciro Immobile en Federica Brignone zijn Italiaanse sporters van 2020

Voetballer Ciro Immobile en skiester Federica Brignone zijn maandagavond door La Gazzetta dello Sport uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar in Italië.

Immobile werd afgelopen seizoen met 36 competitiegoals voor Lazio Europees topschutter. Brignone, net als Immobile 30 jaar oud, won de algemene wereldbeker alpijnse ski (plus de WB reuzenslalom en combiné). Ze behaalde vijf zeges en stond elf keer op het podium.

Stefano Pioli van competitieleider AC Milan werd uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. Milan verloor nog niet sinds de competitie in juni hernam na de competitiebreak. Ploeg van het Jaar is Atalanta, dat de kwartfinales van de Champions League haalde en als derde eindigde in de competitie.

De prijs voor Ontdekking van het Jaar was voor Moto2-wereldkampioen Enea Bastianini en verspringster Larissa Iapichino.

Verder waren er ook prijzen voor tennisser Jannik Sinner, die op zijn 19e een eerste ATP-titel won in Sofia (Exploot van het Jaar), en voor renner Filippo Ganna, wereldkampioen tijdrijden en viervoudig ritwinnaar in de Giro (Prestatie van het Jaar).