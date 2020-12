Eredivisie gaat gewoon door, ondanks lockdown in Nederland

Nederland gaat, net als Duitsland, opnieuw in lockdown. Maar koning voetbal blijft koning voetbal, ook bij onze Noorderburen.

Zowel in Duitsland als Nederland moeten de niet-essentiële winkels opnieuw dicht om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. In Duitsland vanaf woensdag, in Nederland zouden de winkels dinsdag al dicht blijven.

“Het coronavirus grijpt sneller om zich heen dan wij verwacht hadden”, aldus premier Mark Rutte. “Daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot. We hebben geen keus.”

Maar de Eredivisie zal, in tegenstelling tot de amateurcompetities, niet stilgelegd worden. Ook de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweedeklasse, blijft actief. Zij het zonder fans.