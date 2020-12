Jean-Marie Pfaff wordt ingeschakeld voor… verkoop zonnepanelen: “Hij moet ons helpen Vlaamse markt te veroveren”

Enkele ‘Duitse Vlamingen’ schakelen Jean-Marie Pfaff in om deuren te openen in de Vlaamse markt van zonne-energie. In Duitsland is 7C Solarparken al bij de grootste spelers.

De Duitse specialist van zonne-energie 7C Solarparken heeft grootse plannen om de groenestroomverplichtingen van Vlaanderen te helpen realiseren. Het bedrijf dat ­geleid wordt door enkele Vlamingen rond Steven De Proost is in de grootste Europese markt van zonne-energie, Duitsland, al de nummer tien. “Als we met de expertise die we daar hebben opgebouwd niet zouden slagen in Vlaanderen, dan doen we iets fout”, zegt De Proost in De Standaard.

De Proost is overtuigd dat zonne-energie de wind in de zeilen heeft. ‘Het is voor nieuwe installaties de goedkoopste oplossing én je bespaart ook nog eens op de variabele stroomkosten door op transmissie- en distributiekosten te besparen.’

7C Solarparken deed in Beieren in het verleden al af en toe een beroep op de diensten van ex-doelman Jean-Marie Pfaff om deuren sneller te openen. “Sinds 1 december werkt hij fulltime bij ons in onze ambitie de Vlaamse markt te veroveren.”