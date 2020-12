Stijging van gemiddeld aantal coronabesmettingen versnelt

Op het coronavirus-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano is dinsdag te zien dat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen tussen 5 en 11 december met 6 procent gestegen is in vergelijking met de voorgaande zeven dagen, tot 2.274. Maandag werd nog een stijging gemeld van 3 procent, zondag van 1 procent.

Het aantal nieuwe besmettingen groeit in alle Vlaamse provincies, behalve Vlaams-Brabant. Antwerpen kent in de update van dinsdag de felste toename (met 13,4 procent), maar wordt meteen gevolgd door Oost-Vlaanderen (+13 procent), Limburg (+12,1 procent) en West-Vlaanderen (+10,9 procent). In Wallonië kennen Namen (+12,8 procent) en Henegouwen (+4,6 procent) een toenemend aantal besmettingen.

De positiviteitsratio is 0,7 procent gedaald en staat nu op 8,1 procent: ongeveer een op de twaalf mensen die een coronatest laten afnemen, blijken besmet.

Naast de besmettingen, staan de andere belangrijkste indicatoren dinsdag wel nog altijd op groen. Het gemiddelde aantal overlijdens daalde met 17 procent in vergelijking met een week eerder, tot 90 per dag. Dat is hetzelfde cijfer als maandag werd gemeld, en ook de steeds kleinere percentages waarmee het gemiddelde daalt, maken duidelijk dat die daling aan het afvlakken is. In totaal zijn nu 18.054 coronapatiënten overleden, een toename met 103 in één dag.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalde met 6 procent in vergelijking met de week voordien, tot 182 opnames gemiddeld. Wel gaat het aantal patiënten dat in de ziekenhuizen ligt na een nieuw laagterecord op zaterdag (2.772) nu al twee dagen in stijgende lijn, om maandag uit te komen op 2.888 (+2 procent). Op intensive care blijft het aantal patiënten wel nog licht dalen, tot 614 maandag.