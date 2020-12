Anderlecht-KV Oostende is de Coucke-derby. Dinsdag staan de huidige club en de ex-club van Marc Coucke (55) tegenover elkaar. Net op dat moment zit de zakenman ook in de jubileumaflevering van Het Huis. Bijna een jaar lang zweeg Coucke over alles wat goed, maar vooral ook fout ging bij paars-wit, maar in het programma doorbreekt hij de stilte. “Ik heb dat niet goed gedaan bij Anderlecht.”