Enkele weken geleden trokken Belgen nog massaal naar Nederland – toen bij ons de winkels nog dicht waren – om daar te gaan shoppen. Nederlandse burgemeesters riepen Belgen toen op de grens niet meer over te steken. Vandaag zijn de rollen omgekeerd. — © Tom Palmaers

Hasselt

De Limburgse gemeenten nemen vandaag nog geen maatregelen tegen kooplustige Nederlanders. Wel heerst er enige ongerustheid over een toestroom door de harde lockdown in Nederland. Gouverneur Jos Lantmeeters overlegt vandaag met de Limburgse burgemeesters of gezamenlijke afspraken nodig zijn.