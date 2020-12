Limburgse moest negen maanden wachten op hereniging met Amerikaanse vriend, maar ‘sweetheartvisum’ brengt redding

Hasselt

De 25-jarige Lisa Karol uit Hasselt is voor het eerst in negen maanden weer samen met haar lief uit de Verenigde Staten. Omdat Lisa en haar 30-jarige Amerikaanse vriend Mario niet getrouwd zijn, mochten de twee niet zomaar naar elkaar reizen. Na lang lobbyen voor een sweetheart visum, is het koppel eindelijk herenigd. En ze hebben extra goed nieuws: in september staat er een trouw op de planning. Zodat de twee nooit meer zo lang zonder elkaar moeten.