Tijdens de gemeenteraden van Genk, Hasselt en Bilzen dinsdagavond vraagt parlementsleden van Vlaams Belang om ook in Limburg een Koesterhuis op te richten. — © Chris Nelis

GENK

Vlaams Belang vraagt dinsdagavond op de gemeenteraadszittingen in Bilzen, Genk en Hasselt om minstens één Koesterhuis in Limburg te openen. Dat is een plek waar mensen die een kind hebben verloren samen met lotgenoten herinneringen kunnen koesteren en troost kunnen vinden.