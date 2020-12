Leerlingen De Halte zorgen voor verrassingsoptreden aan het rusthuis

Maandag trokken de 96 leerlingen van basisschool De Halte uit Martenslinde naar het woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen. “De afgelopen week is er flink geoefend. Tijdens de lessen LO en ook op het einde van de speeltijd”, vertelt juf Anneleen. In kerstoutfit werd voor het rusthuis uitgepakt met een dansje op populaire kerstsongs. “Het werd een geslaagd optreden, een warme actie van onze school als oppeppertje voor de bewoners in deze kersttijd”, vult meester Pieter aan. De bewoners keken van vanaf de balkons en vanop de kamers naar het feestelijk dansoptreden. Na het dansje werd een groepsfoto van de leerlingen met op de achterzijde een persoonlijke tekst overhandigd aan directeur Bart Brepoels. “Dit is een enorme mooi initiatief wat door de bewoners en het personeel enorm wordt geapprecieerd”, aldus Brepoels. En voor de leerlingen volgde nog een traktatie op school. Juf Anneleen: “Voor iedereen was er een wafel en een lekkere chocolademelk.

(JoGe)