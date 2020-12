Oudsbergen krijgt label kindvriendelijke gemeente

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle overhandigde zopas het label Kindvriendelijke gemeente. Dat gebeurde digitaal, via een filmpje. “De mening van kinderen en jongeren doet er wel degelijk toe in onze fusiegemeente,” zegt schepen van Jeugd, Marco Goossens. Die aanpak resulteert nu in het toekennen van het label Kindvriendelijke gemeente. In 2014 behaalde Meeuwen-Gruitrode het label ook al.

“Met dit label belonen we steden en gemeenten die rekening houden met de impact van hun beslissingen op de brede leefwereld van kinderen, jongeren, gezinnen en verenigingen,” motiveert Vlaams minister Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Jeugd, zijn beslissing.

Burgemeester Lode Ceyssens noemt dit meest het waardevolle label dat je als gemeente kan behalen. “Er wordt vaak gesproken over kinderen en jongeren, maar te weinig met kinderen en jongeren. Een van de verwezenlijkingen in kader van deze kindvriendelijke aanpak is onder meer de rouwplek voor kinderen, gerealiseerd op de begraafplaats in Gruitrode. Zo is we spelen een belangrijke vorm van communicatie. Met speelse elementen op deze bergraafplaats blijft het kerkhof een serene plek waar iedereen in alle rust kan vertoeven,” zegt schepen Goossens.

De gemeente organiseerde een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren. Daaruit blijkt dat pesten een probleem is. “We gaan in de toekomst doordachter aan de slag met een actief beleid rond mentale gezondheid bij kinderen en jongeren”, verduidelijkt schepen Plessers. De jeugdraad gaat ook het gesprek aan met kinderen en jongeren. “We willen als jeugdraad het gemeentebestuur beter adviseren over zaken die kinderen en jongeren aanbelangen. Het gevoerde beleid onder de loep durven nemen hoort daar ook bij,” besluit Jakke Neyens van de Jeugdraad. RDr