Leerlingen campus de helix maken kerstkaarten voor eenzame ouderen

Maasmechelen

In het tweede jaar Maatschappij en Welzijn van campus de helix dienen jongeren hun rol in en hun relatie tot de samenleving te verkennen. Dienstencentrum De Bolster is een ontmoetingsplaats om vrienden te treffen en een plaats waar men terecht kan voor ontspannende activiteiten, vorming en informatie. Samenwerking tussen de leerlingen en het dienstencentrum is dus voor de hand liggend.