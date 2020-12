Okra biedt leden een smaakvolle attentie aan

Als grootste ouderenvereniging van Bree zag OKRA haar 65-jarige jubileumviering omwille van corona in rook opgaan. Ook het traditionele lentefeest mocht niet doorgaan. Dit jaar met alle leden een mooi kerstfeest vieren, is eveneens uitgesloten. Toch heeft dit het bestuur niet weerhouden om een uitgebreid jaarprogramma op te stellen, bedoeld als een leidraad, voor als straks alles weer mogelijk wordt. De inzet van een enthousiast Okrabestuur heeft - ondanks corona – in het afgelopen jaar toch bij heel wat leden lichtpuntjes van hoop en geluk gebracht. Het gevoel van onderlinge betrokkenheid is voor het bestuur belangrijk, het vormt de ruggengraad van Okra. Om dit te onderstrepen kregen alle leden onlangs een heerlijk assortiment van pralines aangeboden. Een versnapering voor tijdens de feestdagen. Er is hoop dat er binnen afzienbare tijd weer ruimte is om elkaar weer te zien en te ontmoeten.