Leden Neos Kinrooi ontdekken al wandelend hun kerkdorpen

Neos heeft 5 mooie wandeltochten uitgestippeld, voor ieder kerkdorp eentje. Alle Neos leden hebben deze routes opgestuurd gekregen. Ieder doet deze tocht met zijn eigen bubbel, op zijn eigen tempo en wanneer men wil. Voor de winnaar van ieder kerkdorp is er een mooie attentie verbonden, deze attentie wordt aangekocht bij de plaatselijke handelaars van Kinrooi. Op deze manier wil Neos hen steunen in deze moeilijke periode.De ingevulde formulieren moeten voor 31 januari 2021 ingeleverd worden bij een van de bestuursleden of op het secretariaat van Neos Kinrooi, Venlosesteenweg 74 in Ophoven. Je mag ook een foto van je bubbel tijdens de tocht insturen, die wordt dan op de website van Neos Kinrooi geplaatst. Foto's insturen via kinrooi@neosclub.be.