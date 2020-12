Deel van de Oude Baan in Beringen is voortaan een fietsstraat

Ondertussen werd de signalisatie geplaatst op de Oude Baan, tussen de Buitingstraat en de Hekstraat. “We merkten dat er hier veel sluipverkeer was, waardoor de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang kwam. Daarnaast willen we Beringenaren aanmoedigen om de fiets niet alleen voor recreatieve doeleinden te gebruiken”, aldus schepen van mobiliteit Jean Vanhees. Het begin van de fietsstraat, alsook het einde, werd gevisualiseerd door middel van een verkeersbord met een duidelijk fietspictogram. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, zullen de rode markeringen aangebracht worden. Tenslotte zal de signalisatie aan de toegangswegen van de Paalse Plas binnenkort ook geplaatst worden.Als autobestuurder is het belangrijk dat de regels van een fietsstraat nauw opgevolgd worden. De fietsstraat werd ingericht als een fietsroute, maar is steeds toegankelijk voor voertuigen. Schepen Vanhees licht de regels toe: “In een fietsstraat is de toegelaten snelheid 30 km/u, ongeacht fietser of autobestuurder. Bovendien is het verboden om als voertuig een fietser voorbij te steken. Je mag als fietser in een eenrichtingsstraat trouwens de hele rijbaan gebruiken. In een tweerichtingsstraat, zoals de Oude Baan, moet de fietser op zijn rijvak blijven, want dan is het de bedoeling dat de auto die van de andere kant komt nog steeds door kan.”