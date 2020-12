Ode aan het Russisch kamp

Als je graaft in het Eisdense mijnverleden, kan je niet heen om het Russisch kamp. Gebouwd in 1942 door de Duitse bezetter, voor Russische krijgsgevangenen die gedwongen in de mijn moesten werken. Zij werden tot september 1944 vastgehouden in het kamp, dat op het industrieterrein van Lanklaar lag. Na de bevrijding werden de rollen omgekeerd, Duitse gevangenen mochten, als vereffening van Belgische oorlogsschade, vanaf 1945 twee jaar zwart goud bovenhalen. Het kamp kreeg een nieuwe invulling vanaf 1947. België had veel kolen nodig maar zat met handen tekort. Uit Zuid Europa werden 50.000 kandidaat mijnwerkers gehaald, die zo snel mogelijk met hun familie herenigd wilden worden. En omdat er onvoldoende huisvesting was, kwamen zij terecht in het kamp. Voor vele Maasmechelaren met een Italiaanse, Griekse, Turkse, Marokkaanse maar ook Vlaamse afkomst, startte een nieuw leven.

Om een inkijk in het dagelijkse leven van toen te krijgen, organiseert de Stichting Erfgoed Eisden, in samenwerking met de gemeentelijke dienst erfgoed en het cultuurcentrum, een expositie over het Russische kamp. Van 7 december tot en met 18 mei - periodes als kerst-, krokus- en paasvakantie uitgezonderd - wordt de geschiedenis van het kamp gebracht met informatie, veel foto’s en voor de (ex-)inwoners of hun nabestaanden, de bewonerslijsten tentoongesteld. Aan de hand van deze lijsten kan je nagaan wanneer en waar zij gewoond hebben in het kamp.Omwille van corona zijn de bezoekuren beperkt op weekdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, bezoek is individueel of in de familiale bubbel. Het aantal toegelaten persoon in de expositie is 9 tegelijkertijd. Je schrijft je in via rik.cops@gmail.com. Voor het bezoek meld je je aan aan de balie in het cultuurcentrum. (Foto: stichting Erfgoed Eisden)