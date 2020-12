Don Bosco Gerdingen springt creatief om met corona

Directie, leerkrachten en ouderraad staken de koppen bij elkaar en kwamen op de proppen met een ongewoon voorstel: een online-drive-through-fruitverkoop. Die kon volledig coronaproof, en paste bovendien in het MOS(Milieu Op School)-thema van natuurlijk en gezond eten.De leerlingen van het derde leerjaar mochten appels en peren plukken op bevriende boerderijen. Van die meer dan 250 kg fruit werd door onze Limburgse Sapmobiel heerlijk sap geperst. Dat werd plukvers in een stevige bag-in-box-verpakking gevuld.De leerkrachten haalden nog extra fruit in de lokale hoevewinkel. Dat stopten ze in zakken die de leerlingen persoonlijk hadden versierd met bonte tekeningen en een handgeschreven dankjewel. Geen zakken van plastic natuurlijk maar van papier, want dat is meer MOS.De pakketten en de verpakkingen sap werden online te koop aangeboden aan ouders en sympathisanten. Net zoals bij de jaarlijkse kienavond ging de opbrengst volledig naar de school. Verkoop, betaling en levering werden helemaal online geregeld. Geen onnodige papieren bestelbonnen, dus ook weer een beetje MOS.Op woensdagnamiddag reden de kopers op het afgesproken tijdstip via de Schoolstraat de lege speelplaats op. Ze kregen hun pakketje aangereikt, en reden weer weg via de Barrierstraat. Al die tijd bleven ze veilig in hun auto zitten. En omdat gevraagd was zoveel mogelijk bestellingen te combineren, kon het aantal auto's beperkt blijven. Ook een beetje MOS dus.Zo vraagt een ongewoon jaar soms om ongewone oplossingen. Maar het alternatief bleek gewoon geslaagd.