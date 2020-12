Orde van den Prince verwent leden met lokale producten

"Dit jaar waren er weinig gezellige samenkomsten. Ons gewestfeest moest uitgesteld worden en ook ons nieuwjaarsfeest zal niet kunnen doorgaan", zo klinkt het bij het bestuur van de Orde van den Prince. "Hoewel we zeer regelmatig contact hadden met onze leden via elektronische weg wou het bestuur toch het jaar afsluiten met een feestelijk en opbeurend geschenkje. Dus werden de leden aan huis coronaveilig verrast met een kerstpakket. Naast een gedichtje en kerstwensen bevatte dit pakket een paar typische producten: een fles Aldeneycker wijn, Maaskruiden, lokale honing Maasgoud en uiteraard de Maaseikerse knapkoek. Op deze wijze ondersteunen we niet alleen onze lokale producenten maar maken er ook een smaakbom van."