Gezinsbond Meeuwen-Ellikom beloont winnaars van zoektochten

De wandel- en fotozoektocht in de mooie natuur rond Ellikom kon in drie lussen gedaan worden, zodat de kleinste deelnemers ook mee konden. Veel deelnemers waren verrast over de mooie natuur, zo dicht bij huis.Vorig weekend is de voorzitster Chantal Coolen bij alle winnaars coronaproof de gewonnen prijs gaan afgeven.Om de lokale handelaars te steunen in deze moeilijke periode, had de Gezinsbond geopteerd om geschenkbonnen van Oudsbergen als prijs te geven. De winnaars waren dan ook heel enthousiast over zowel de zoektochten als de gewonnen prijs.