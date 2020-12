Politie legt lockdownfeestje bij Oostende-keeper Ondoa stil

De politie van Oostende heeft tijdens de nacht van zaterdag op zondag een wild lockdownfeestje bij KV Oostende-keeper Fabrice Ondoa stilgelegd. Tien personen kregen een proces-verbaal. De aanwezigen mogen zich aan een boete van minstens 250 euro verwachten. KV Oostende beraadt zich over sancties.

Rond half twee ’s nachts werd de politie van Oostende opgeroepen om een luid lockdownfeestje te gaan stilleggen na klachten van de buurtbewoners. Dat feestje vond plaats in het appartement van Oostende-doelman Fabrice Ondoa. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en werd bevestigd aan onze redactie.

“Bij dat feestje werd de wettelijkheid van de interventie in twijfel getrokken”, zegt commissaris Kris Allary. “Een inderhaast opgeroepen advocaat had die mensen nochtans duidelijk gemaakt dat ze maar beter hun medewerking konden verlenen.”

Volgens de commissaris interpreteert men de stelling dat de politie niet ‘zomaar’ kan binnenvallen als synoniem voor ‘de politie kan en mag niet optreden’. “Dat laatste is onjuist”, is de commissaris duidelijk. “Met respect voor de rechten van alle betrokkenen en in overeenstemming met de afspraken met justitie, kan wel degelijk opgetreden worden tegen overtreders.”

De aanwezigen mogen zich aan een boete van minstens 250 euro verwachten. KV Oostende reageerde nog niet officieel maar beraadt zich over sancties. Ondoa kwam dit seizoen nog niet in actie bij de eersteklasser.