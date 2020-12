Toch kerstsfeer in café … zonder klanten

In contrast met de overwegend troosteloze aanblik van gesloten horecazaken en cafés met opgestapelde tafels en stoelen, zie je bij sommigen toch de kerstsfeer volop opduiken. Zo merkten we onlangs op dat de cafébaas van praatcafé “t Cultureel op Termolen - ook al de zaak verplicht gesloten - toch kerstsfeer brengt. Niet voor zijn klanten want die komen niet, maar voor de voorbijgangers. Terwijl de tafels en stoelen opgestapeld zijn in zijn zaak, zijn er kersttaferelen te zien aan het verandaraam van het café. (wiva)