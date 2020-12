Het Vredeslicht is aangekomen in de Basiliek van Tongeren

Andere jaren was het een groots kerstevenement. Maar ondanks de scherpe coronamaatregelen zijn de Vrienden van de Kerststal en het Vredeslicht er toch in geslaagd om ook dit jaar het Vredeslicht naar de Tongeren te halen. Dat gebeurde deze kerst in mineur zonder optocht en publiek. De organisatie staat al jaren in voor het ontvangstmoment in de basiliek. De vlam werd ontstoken bij de kribbe in Bethlehem en overgevlogen naar Oostenrijk. Van daaruit is het Vredeslicht vertrokken naar Eupen. Daar werd ze opgehaald door Werner Fierens van de scouts en naar de basiliek gebracht. De Vrienden van de Kerststal hebben ook dit jaar weer magische kerstkribbes gebouwd en kerstsfeer gebracht in de basiliek.