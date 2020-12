Hilarion Thans Poëziewedstrijd is groot succes

De tweejaarlijkse poëziewedstrijd, genoemd naar priester-dichter Hilarion Thans uit Smeermaas is ook in 2020 een groot succes. De gemeentelijke cultuurdienst ontving maar liefst 373 gedichten.

De Hilarion Thans poëziewedstrijd, één van de weinige wedstrijden voor poëzieliefhebbers die onze provincie kent, is ook voor de huidige negende editie een voltreffer. Niet minder dan 285 auteurs goten hun gedachten en gevoelens in een gedicht. Dat resulteerde in 373 gedichten, verdeeld over drie leeftijdscategorieën, waarbij iedere deelnemer maximum 2 gedichten kon inzenden.

De juryleden krijgen nu de zware taak uit de vele inzendingen voor elke categorie 3 winnaars te kiezen. Die maken aanspraak op boekenpakketten en -bonnen, terwijl alle genomineerden gepubliceerd worden in een dichtbundel.

De prijsuitreiking is voorzien op donderdag 28 januari. Gezien de huidige Covid-maatregelen zal deze er iets anders uitzien dan normaal. Meer info hierover volgt later. (eva)