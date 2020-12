Okra Lozen deelt kerstcadeautjes uit

Ondanks het afgelasten van alle activiteiten is het bestuur van Okra Lozen de afgelopen dagen in de weer geweest met een grote logistieke operatie waarbij de hulp van de Kerstman welkom was. Alle leden worden van een gepast presentje voorzien tegen het einde van dit turbulente jaar. Hopelijk kunnen de leden elkaar binnenkort weer 'in persona' treffen om samen te sporten of onder het genot van een drankje bij te praten.