Samana brengt kerstwensen aan huis

Daartoe werden er 280 pakketjes gevormd die elk voorzien waren van een kerstkaart met een mooie tekst en een koffiekop gevuld met lekkere pralines. Regelmatig hebben ze ook contact gezocht via een telefoontje, om de eenzaamheid te doorbreken bij vele leden. "We blijven positief en hoopvol, om vol goede moed te starten in 2021", klinkt het.