Parochieraad Bret-Gelieren schenkt vredeslichtjes aan Sint-Vincentius

Ook dit jaar bracht een Palestijns kind uit een christelijk gezin de vlam van het Vredeslicht in een vliegtuig naar Oostenrijk. Via de internationale scouts belandde het de voorbije dagen in België. Dinsdag 8 december overhandigde bisschop Hoogmartens in de basiliek van Tongeren het Vredeslicht aan de dekens van zijn bisdom. Zo bereikte dit vredesvuur uit Bethlehem alle federaties en parochies van het dekenaat Genk. “Het Vredeslicht heeft iets onstuitbaar”, zegt pastoor-deken Luc Herbots. “Ik ben ervan overtuigd dat het licht dit jaar nog belangrijker en krachtiger is dan anders, net omdat in deze tijden zovele dingen niet kunnen.”Door het feit dat maximaal vijftien personen tegelijk in een kerkgebouw zijn toegelaten, zal het Vredeslicht coronaproof er zijn weg vinden. Door middel van kaarsen-met-windkapjes ( waarvan de prijs 3 euro bedraagt of men kan zelf een lantaarntje meebrengen) kunnen mensen via een grote kaars hun Vredeslichtje in een van de parochiekerken van het dekenaat aansteken en meenemen.Van daaruit kan het Vredesvuur doorgegeven en verspreid worden aan familie, buren of eenzamen, als teken van goede wil en verbondenheid over alle grenzen heen.In deze moeilijke en donkere dagen heeft de Parochieraad van Bret-Gelieren daarom ook een honderdtal vredeskaarsjes geschonken aan de lokale Sint Vincentiusvereniging om uit te delen aan hun maatschappelijk kwetsbare mensen.Zo kan het voor iedereen echt Kerstmis worden, in een zee van licht, in een stroom van warmte en in een golf van verbondenheid.