Campus Middenschool en Gigos slaan de handen in elkaar

De Warmste Week van Studio Brussel is de laatste jaren uitgegroeid tot een waar begrip in Vlaanderen. De solidariteitsactie, die jaarlijks in de week voor Kerstmis wordt georganiseerd, focust dit jaar op Vlamingen die de handen uit de mouwen steken voor hun medemensen. Om die reden steunen de leerlingen en de leerkrachten van GO! Campus Middenschool Genk het project 'Zonder honger naar bed' van Gigos jeugdwelzijnswerk Genk.

In de vroegere mijngemeenten is armoede nog steeds een serieus probleem. Aangezien ook in Genk structurele armoede nog veel voorkomt, vonden de leerkrachten en leerlingen van de GO! Campus Genk Middenschool de inzamelactie droge voeding van Gigos een mooi initiatief. Droge voeding gaat immers een tijdje mee en er kunnen heel wat gezinnen mee geholpen worden. “Zonder honger naar bed” mag dan wel de slogan van de actie zijn, het is niet voor elke Genkse jongere de dagdagelijkse realiteit. De inzamelactie werd een groot succes en heel wat leerlingen doneerden kleine en grote voedselpakketten.De actie wordt op het einde van de laatste schoolweek voor de kerstvakantie afgesloten en vervolgens worden de opgehaalde pakketten overhandigd aan Gigos. Deze vzw doet aan jeugdwelzijnswerk in verschillende Genkse wijken zoals Genk-Zuid, Sledderlo, Waterschei, Winterslag en Zwartberg. In deze wijken wonen en leven ook de leerlingen van de GO! Campus Middenschool Genk."Met deze actie wordt wederom getoond dat Genk een warme stad is waar solidariteit geen loos begrip is. De school sluit de actie symbolisch af door het ophangen van de sfeerverlichting en het aanbrengen van de gekende vlam van 'De Warmste Week.' GO! Campus Middenschool Genk laat hiermee ook zien een warme school te zijn die oog heeft voor de problematiek van de buurt waarin ze gevestigd is", zo klinkt het.