G5 stelt tentoon in The Gallery

Tot maandag 4 januari 2021 presenteert G5 de tentoonstelling ‘Verbonden Verbeelding’ in The Gallery in de Genkse Molenstraat. De G5 is een groepje van vijf Genkse kunstenaars. 55-plussers ook. Zij hebben jaren geleden elkaar leren kennen op de kunstacademie en gaan voor de kunst.

De vijf kunstenaars in deze tentoonstelling zoeken in hun werk naar magie en bovennatuurlijke ervaringen. De ene geniet van de rijkdom om nu te schilderen, de andere bewandelt een eigen weg met kleuren. Voor een derde wordt in het plenum van de psyche alles een weerspiegeling. Door de uitbeelding van kansarme gezinnen krijgt het werk van een vierde een moraliserende inslag en tot slot komt in een verlicht moment de verbeelding van de vijfde kunstenaar naar de oppervlakte. De G5 wordt gevormd door Greta Schraepen, Sylvia Zach, Marcel Grosemans, Veronique Daenen en Pierre Kessen. De oprichting van een stadsgalerij is een initiatief van de KUNSTENARIJ met de steun van de stad Genk. Het initiatief voldoet aan de behoefte om in het centrum van Genk een laagdrempelige ruimte aan te bieden voor kunstenaars en liefhebbers van kunst. The Gallery aan de Molenstraat is nog de rest van het jaar en het weekend na nieuwjaar geopend elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Snel daarheen is de boodschap. De vijf Genkse kunstenaars (vandaar G5) zijn op zaterdag en zondag aanwezig. Meteen is dus ook aangegeven dat The Gallery terug (sedert 8 december) toegankelijk is voor publiek. Hetzij onder de huidige maatregelen: handen ontsmetten bij binnenkomst, mondmasker verplicht en gegevens achterlaten (i.v.m. contact-tracing).