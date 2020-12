Christel geeft uitleg over reika en chakra's op tv

Christel wil in deze tweede lockdown aan de wereld vertellen dat je met energieën tot jezelf kan keren en wil met reiki een positief energieveld losmaken wat in deze sombere tijden meer dan welkom is. Ze zit in deze lockdownperiode zeker niet stil. De Limburgse Audenaerd haar drijfveer is mensen goed te laten voelen, niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk. Nu ze niet aan de slag kan in haar zaak, leert ze ons wat meer bij over reiki. Dit is een natuurlijke healing voor mensen die het mentaal en lichamelijk moeilijk hebben. In deze moeilijke periode wil ze de mensen die hier nood aan hebben een hart onder de riem steken. Op deze manier geeft ze energieën door via haar handen. Door de warmte die ze doorgeeft, heft ze deze problemen op. Het helpt ook om mentaal los te laten of te verwerken. Denk maar aan mensen die de afgelopen maanden iemand verloren, mensen die momenteel erg eenzaam zijn, mensen die hun werk verloren… De chakra’s spelen hierbij een belangrijke rol om je energie terug te doen stromen. Christel heeft hiervoor 2 jaar in Amsterdam een opleiding gevolgd. Na 15 jaar ontdekken, leren, ervaren, vindt ze het nu hoog tijd om hiermee meer naar buiten te komen. In haar zaak Blue Sage werkt ze al jaren met reiki. Ze werkt ook samen met psychologen en therapeuten om de ergste blokkades van klanten los te krijgen. Zo kan hun energie weer beter stromen waardoor de psychologen doeltreffender aan de slag kunnen gaan.De Houthalense Christel is heel dankbaar dat ze dit mag en kan doen om mensen verder te helpen. Want dat is haar doel : mensen een goed gevoel geven.