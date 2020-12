Ferm Zonhoven blijft verbonden met leden

Zo waren er de maandelijkse nieuwsbrief en het Ferm magazine, natuurwandelingen op afstand, een zomerse zoektocht, een bloemetje aan de deur, telefoontjes, berichtjes, teamvergaderingen online…."Ook in deze kerstperiode zorgen we, in plaats van ons geplande kerstfeest, voor verbinding. Aan de leden werd gevraagd een zelfgemaakte ster aan het raam, deur of voortuin te plaatsen en dan deze sterren in je buurt te ontdekken via een wandeling", klinkt het. "Er is een speciaal kerstnummer van het Ferm magazine en ook op de website samenferm.be vinden we volop inspiratie in de kerstspecial. De ‘coronasubsidie’ van de gemeente hebben we gebruikt om aan elk lid een Zonhovenbon te schenken. Deze werden samen met een mooi kaartje met eindejaarwensen, creatief verpakt door teamleden Nicole, Mariëtte en Josée. Elk teamlid bezorgde deze attentie deze week aan haar leden, helemaal coronaveilig natuurlijk! De leden kunnen nu bij meer dan 80 Zonhovense handelaars terecht om zelf een (kerst)geschenkje te kopen…""We blijven hopen dat we in 2021 weer verder kunnen met ons ‘gewone leven’ met veel activiteiten en ontmoetingen ‘in het echt’."