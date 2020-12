Dit waren de foodtrends van 2020

2020 zal voor altijd het jaar zijn waarin we vooral zelf massaal de keuken indoken. Vaak uit noodzaak, maar evengoed om toch wat te ontspannen. Zo bakten we dit jaar vooral zelf zuurdesem- en bananenbrood en kozen we nog meer voor plantaardige alternatieven.

Er werden eind 2019 heel wat trends naar voren geschoven die de wereld van de gastronomie zouden gaan domineren. Maar toen kwam corona en sloten restaurants wereldwijd een voor een de deuren. In de plaats begonnen we massaal zelf te bakken en brouwen. Back to basics dus. Deze trends haalden uiteindelijk toch het finale rapport:

1. Van zuurdesem- tot bananenbrood

Veel tijd thuis betekent ook tijd om brood te bakken. Vooral zuurdesembrood was in 2020 populair. Dat brood wordt gebakken zonder gist en op basis van een zuurdesemstarter die je kunt kopen of zelf kunt maken. Het is een levend organisme dat je beetje bij beetje moet voeden. Doordat er geen gist wordt gebruikt, heb je achteraf een minder opgeblazen gevoel.

Al meteen aan het begin van de lockdown werd bananenbrood een hit op sociale media. Iedereen pakte wel uit met een exemplaar. In heel wat landen wereldwijd stond het volgens Google in de top vijf van meestgezochte recepten. Een klassieker, maar nog steeds om duimen en vingers bij af te likken.

2. Dalgona-koffie

Dalgona-koffie is een Zuid-Koreaans drankje dat naar karamel smaakt, maar het werd in 2020 plots wereldwijd razend populair. Dalgona-koffie laat zich nog het best omschrijven als een zogenoemde whipped coffee en bestaat voornamelijk uit koude melk die gemengd wordt met opgeklopte, luchtige koffieroom.

Het drankje is simpel te maken, het enige dat je nodig hebt is instantkoffie, suiker, water en melk. Om de koffie te maken doe je de instantkoffie, suiker en water in een kom. Dit moet goed gemixt worden. Als het een luchtig mengsel is geworden, kun je het toevoegen aan een glas dat gevuld is met koude melk. Heb je zin in een ijskoffie? Voeg dan nog wat ijsklontjes of geschaafd ijs toe.

3. TikTok

Voor heel wat virale foodtrends moesten we dit jaar op TikTok zijn. Denk maar aan chocolate bombs, de bollen van chocolade die je in een kopje moet leggen en overgieten met warme melk of koffie zodat de chocolade smelt.

Ook populair: opnieuw bananenbrood, hoe zelf hazelnootpasta maken, en hoe cornflakes maken die uit kleine pannenkoekjes bestaan. Die laatste video kon op honderdduizenden likes rekenen en was de populairste foodvideo van 2020 op het kanaal.

4. Intermittent fasting

Wat hebben zangeres Beyoncé, actrice Nicole Kidman, Twitter-CEO Jack Dorsey en acteur Ben Affleck met elkaar gemeen? Allemaal zeggen ze dat ze kilo’s verloren door regelmatig te vasten. De ene door twee dagen amper iets te eten, de andere door zestien uur per dag te vasten. Intermittent fasting was in 2020 het meest gezochte dieet op Google en ook de Vlaming waagde er zich massaal aan om overtollige coronakilo’s kwijt te geraken.

5. Kombucha

Kombucha veroverde dit jaar zijn vaste stek op de menukaarten van allerlei restaurants en met pakweg Yugen Kombucha en Ferm scoren ook enkele Belgische merken ermee in de supermarkt.

Maar net zoals je thuis zelf zuurdesembrood kunt maken, geldt hetzelfde voor het drankje. Om zelf kombucha te brouwen, heb je een soort van starter nodig. Het om een zogenoemde zwam die je moet voeden met suiker waardoor er fermentatie ontstaat.

6. Nog plantaardiger

Je kunt er niet omheen als je naar de supermarkt gaat: overal is het assortiment aan plantaardige vleesvervangers uitgebreider geworden en ondertussen moeien ook heel wat grote spelers zich ermee. Maar het blijft niet bij die grote voedselproducenten alleen. Zo hebben alle grote hamburgerketens vandaag een veggie of vegan variant op de kaart staan en vind je nu in haast elke frituur ook een dergelijke variant van een frikandel, kipcorn of bitterbal.