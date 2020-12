Leerlingen Technisch Instituut Sint-Jozef leggen examens af in Cultureel Centrum

Het idee kwam van de directeur van het Tisj die de leerlingen een zo normaal mogelijk verloop van hun examens wilde aanbieden. Directeur Walter Bollen: “ Op deze manier kunnen alle leerlingen, zoals ze dat gewoon zijn, dagelijks één examen afleggen. De tweede graad doet dat in het schoolgebouw, de derde graad in De Kimpel. We zijn de gemeente erg dankbaar dat onze leerlingen hier terecht kunnen. Voor de leerlingen van de derde graad die mondelinge examens hadden, stelde de stad enkele vergaderzalen ter beschikking. Er is voldoende ruimte om afstand te houden en alle coronaregels te respecteren.” De school stelde van in het begin het welbevinden van de leerling voorop door te kiezen voor een maximaal aantal lesuren op school en de andere uren in afstandsonderwijs. Bollen: “Dat komt de motivatie van de leerlingen en dus ook het studierendement van de lessen zeker ten goede. Leerlingen die de voeling met de school, leerkrachten en hun klasgenoten kwijtraken, haken af. De lessen L.O. zijn door de strenge richtlijnen heel moeilijk zinvol in te vullen, daarom kozen we ervoor om ze te vervangen door richtingsvakken. Dat was een beetje puzzelen en rekenen op de goodwill van de leerkrachten, maar het is ons gelukt.” (JoGe)

Johnny Geurts