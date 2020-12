Je feestlook afstemmen op Kerstmis en oudjaar in 2020: stylist Jody Van Geert geeft tips

Het worden door de huidige coronacrisis atypische feestdagen, die we met veel minder mensen gaan doorbrengen. In pyjama in de zetel hangen dan maar? Niet volgens stylist Jody Van Geert, die het een meerwaarde vindt om je ook in deze tijd op te kleden tijdens de eindejaarsperiode.

“Ondanks alles, hangen er veel feestcollecties in de (online) winkels. Veel lange jurken vind je niet, wel andere creaties met pailletten en glitter”, zegt Jody Van Geert. “We zullen geen Kerstmis en Nieuwjaar vieren zoals andere jaren, maar misschien wordt het wel een feestperiode die warmer is dan ooit”, klinkt het.

Rond de vuurkorf

Rond de vuurkorf op een veilige plek in de tuin, bijvoorbeeld. “Als je de feestdagen buiten beleeft, kijk in de winkel naar een warme jas met een glanzende afwerking. Sommige merken hebben feestelijke versies van bestaande modellen. Of ga voor een zware cardigan over een jurk naar keuze. De trui combineren met een jeans is ook een goed idee”, tipt Jody. “Cardigans zijn nu helemaal in de mode. Zoek ontwerpen met een stukje goud- of zilverdraad in verwerkt voor een feestelijke toets. Je kunt de trui na de feesten makkelijk door dragen.”

Leuk voor wie het hip en speels wil maken: draag rubberlaarsjes met glitterkousen of mix materialen door voor wollen panty’s te kiezen. En vergeet de haarband niet.

Jas in nepbont - Essentiel - 295 euro

Glitterjurk - Zizi - 49,99 euro

Boots - Dr. Martens - 170,95 euro

Kousen - Falke - 20 euro

Binnen

Feest je met je huisgenoot of knuffelcontact , dan maak je er volgens de expert beter geen pyjamafeestje van. “We mogen het effect van ons opkleden niet onderschatten. Wie een beetje moeite doet en zich opkleedt, geeft zijn moraal een boost.”

Feestelijke cardigan - H&M - 29,99 euro

Coltrui - Liu Jo - 99 euro

Imitatielederen broek - Weekday - 60 euro

Sneakers - Maison Margiela - 460 euro

Met al de bling die nu in de winkels hangt, kun je volgens de stilist een Saint Laurent-achtige look bekomen. “Combineer een glitterjurk, jumpsuit of top met een lederen jasje voor een glamoureuze rock-’n-roll vibe. Ook een verweerd jeansvestje staat er mooi bij.” Met een bustierjurkje kun je iets leuks doen... “Draag er een wit hemd met strik onder. In het voorjaar kan je de jurk vast nog veel gewoon dragen.