Marc Van Ranst: “Ik hoop op wijsheid en moed tijdens het Overlegcomité”

Sinds kort is het aantal besmettingen in ons land opnieuw lichtjes aan het stijgen. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt wel nog steeds, maar die daling lijkt meer af te vlakken.

“Het grote probleem is natuurlijk dat als je strengere maatregelen neemt, je de 80 procent van de mensen die de maatregelen nu al goed volgen, extra treft”, aldus Van Ranst. “Dat is een afweging tussen handhaving van bestaande maatregelen en strengere maatregelen die gemaakt moet worden. Ik pleit er wel voor om op dit moment alleszins al na te denken over strengere regels. Het ganse menu aan maatregelen is daarbij mogelijk, maar we mogen ook nog niet vooruitlopen.” Binnen vijf dagen begint de kerstvakantie, en die zou volgens de viroloog ook voor een buffer kunnen zorgen, als iedereen de huidige maatregelen goed opvolgt.

Over de nieuwe corona-adviesraad, waarin naast virologen ook experts uit andere takken van de economie zitten, zegt Van Ranst nog dat de sfeer goed zit en er goed wordt samengewerkt. “Ik merk bovendien dat de regering het thema erg serieus neemt, en van enorm nabij opvolgt. Het dossier is van begin tot eind gekend.”