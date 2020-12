Haalbare kaarten voor Club Brugge én Antwerp in de Europa League: Dinamo Kiev en Rangers

LEES OOK. Clash tussen Barcelona en PSG is dé kraker van de achtste finales in de Champions League

Zowel Dinamo Kiev als Rangers waren dit seizoen al de boeman voor een Belgische ploeg in Europa. Het belooft dus voor zowel Club als Antwerp geen makkelijke opgave te worden. Dinamo Kiev schakelde AA Gent uit in de play-offronde voor de Champions League. De Rangers waren in de groepsfase van de Europa League twee maal te sterk voor Standard.

Kiev gaf Gent in september geen kans om het kampioenenbal te halen. De Oekraïners wonnen de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena met 1-2 om een week later in eigen huis met 3-0 te zegevieren. De Champions League-campagne werd wel een grote teleurstelling voor de manschappen van coach Mircea Lucescu. In een groep met Juventus en Barcelona werd Dinamo wel derde, maar het kon slechts vier puntjes sprokkelen. Die werden bovendien allemaal gehaald in de twee confrontaties met het Hongaarse Ferencvaros, dat laatste werd in de poule met één punt.

© EPA-EFE

De Rangers maakten indruk in de groepsfase van de Europa League. Ze wonnen op de openingsspeeldag met 0-2 op Sclessin en zetten zo meteen de toon voor de rest van de campagne. Op de voorlaatste speeldag verloor Standard ook in Schotland, na een verdienstelijke match, met 3-2. De Schotten wonnen groep D uiteindelijk met 14/18, voor het Benfica van Jan Vertonghen (12/18). Standard werd met 4/18 roemloos uitgeschakeld.

Club Brugge haalde de zestiende finales van de Europa League door derde te worden in groep F in de Champions League. De Bruggelingen misten in de slotmatch bij Lazio Roma de kans om voor het eerst de achtste finales van het kampioenenbal te halen. Antwerp beleefde haar debuut in de poulefase van de Europa League. De Great Old werd knap tweede in groep J, met 12/18. Antwerp moest enkel Tottenham, met 13/18, voorlaten. De Spurs verloren op de tweede speeldag wel met 1-0 op de Bosuil en spelen nu tegen het Oostenrijkse Wolfsberger.

© AFP

Januzaj en Vertonghen krijgen Man United en Arsenal voorgeschoteld

Naast de wedstrijden met Belgische teams - Dinamo Kiev-Club Brugge en Antwerp-Rangers - in de zestiende finales van de Europa League kan de Belgische voetballiefhebber zich ook opwarmen aan enkele topaffiches met Rode Duivels. Zo viert Adnan Januzaj met Real Sociedad zijn terugkeer op Old Trafford. Jan Vertonghen ontmoet met Benfica zijn oude rivaal, Arsenal.

Voor Adnan Januzaj zullen de wedstrijden op 18 en 25 februari een erg bijzondere lading krijgen. De Rode Duivel mag met Real Sociedad, momenteel verrassend leider in La Liga, terugkeren naar Manchester United, de club waar hij zijn jeugdopleiding vervolledigde en doorbrak in het eerste elftal. De intussen 25-jarige buitenspeler verhuisde in 2011 op zestienjarige leeftijd vanuit Anderlecht naar Manchester United. In augustus 2013 maakte hij in Community Shield zijn officieel debuut voor de Red Devils. Januzaj schitterde er in zijn eerste seizoen, maar een echte doorbraak op Old Trafford bleef uit. Na uiteindelijk 63 wedstrijden in het eerste elftal en tussendoor uitleenbeurten aan Dortmund en Sunderland kocht Real Sociedad Januzaj in de zomer van 2017 definitief over. In Baskenland kon hij de twijfels rond zijn prestaties nog niet helemaal afschudden, maar laat hij wel geregeld zijn talent zien.

Jan Vertonghen was jarenlang de rots in de branding achterin bij Tottenham. De eeuwige rivaal van de Spurs is Arsenal en dat wordt in de zestiende finales van de Europa League de tegenstander van Benfica, de nieuwe club van Vertonghen. De Belgische recordinternational zal ongetwijfeld uitkijken naar zijn terugkeer op de Engelse velden. Benfica is overigens absoluut niet kansloos. De Portugezen staan in eigen land tweede en plaatsten zich, in de groep van Standard, makkelijk voor de tweede ronde. Arsenal is in de Premier League op de sukkel en staat pas vijftiende. In de Europa League hadden de Gunners wel weinig moeite om door te stoten.

Verder wacht in de Europa League voor Toby Alderweireld en Tottenham een confrontatie met het Oostenrijkse Wolfsberger. Het Leicester City van Belgen Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne ontmoet het Tsjechische Slavia Praag. AC Milan en Alexis Saelemaekers treffen de Servische kampioen Rode Ster Belgrado, in de groepsfase twee maal te sterk voor AA Gent, en Napoli en Dries Mertens nemen het op tegen het Spaanse Granada.

De Nederlandse ploegen tot slot kregen ook geen te makkelijke tegenstanders voorgeschoteld. Ajax treft het Lille van Jonathan David, de huidige koploper in de Ligue 1. PSV ontmoet Olympiakos, de Griekse recordkampioen.

De finale van de Europa League wordt op 26 mei gespeeld in het Poolse Gdansk.

Overzicht:

Wolfsberger (Oos) - Tottenham (Eng)

Dinamo Kiev (Oek) - Club Brugge (BEL)

Real Sociedad (Spa) - Manchester United (Eng)

Benfica (Por) - Arsenal (Eng)

Rode Ster Belgrado (Ser) - AC Milan (Ita)

Antwerp (BEL) - Rangers (Sch)

Slavia Praag (Tsj) - Leicester City (Eng)

RB Salzburg (Oos) - Villarreal (Spa)

Sporting Braga (Por) - AS Roma (Ita)

Krasnodar (Rus) - Dinamo Zagreb (Kro)

Young Boys (Zwi) - Bayer Leverkusen (Dui)

Molde (Noo) - Hoffenheim (Dui)

Granada (Spa) - Napoli (Ita)

Maccabi Tel Aviv (Isr) - Shakhtar Donetsk (Oek)

Lille (Fra) - Ajax (Ned)

Olympiakos (Gri) - PSV (Ned)