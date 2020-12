Oudste dochter van Heidi Klum maakt haar debuut als model in Duitse Vogue

Op de cover van het januarinummer van de Duitse Vogue prijkt niet alleen Heidi Klum, aan haar zijde poseert ook Leni, haar zestienjarige dochter. Zo maakt ze haar debuut in de modellenwereld en het is meteen ook voor het eerst dat ze aan het grote publiek wordt voorgesteld.

Heidi Klum (47) hield haar kinderen jarenlang afgeschermd van de pers en paparazzi, maar nu haar dochter Leni zestien geworden is, vindt ze dat de tijd gekomen is om haar aan de wereld voor te stellen. Samen poseren ze op de cover van het januarinummer van de Duitse Vogue. Helene Boshoven Samuel - zoals het meisje voluit heet - is de dochter van het Duitse topmodel en de Italiaanse zakenman Flavio Briatore.

“Zestien is een goede leeftijd”, zegt Heidi. “Als je de toelating krijgt om met de auto te rijden, dan mag je ook een Instagram hebben en je gezicht tonen. En om dan je carrière van start te laten gaan met een fotoshoot voor Vogue, is een enorm privilege.” Leni treedt daarmee ook in de voetsporen van onder meer Kaia Gerber, Lily-Rose Depp en Lila Grace Moss, de dochters van respectievelijk Cindy Crawford, Vanessa Paradis en Kate Moss.

Naar verluidt heeft Leni al langer ambities om het als model te maken. “Ik werd voor het eerst gevraagd toen ik twaalf of dertien was. Het was het merk Brandy Melville dat aan de deur kwam kloppen. Indertijd heb ik mijn mama gesmeekt en gesmeekt, maar ik maakte geen kans. Nu begrijp ik dat dat te vroeg zou zijn geweest.”

Heidi Klum heeft naast Leni nog drie kinderen die ze kreeg met zanger Seal: Henry (15), Johan (14) en Lou (11). Seal was ook diegene die Leni adopteerde en daarom draagt ze ook zijn familienaam Samuel. Het koppel ging in 2012 uit elkaar. Vandaag is Klum getrouwd met Tokio Hotel-bandlid Tom Kaulitz.

