33 straten doen mee de actie ‘De Warmste Kerstbuurt’

Onder die straten is ook de Vogelzangstaat. Daar hebben bewoners voorbije weken en dagen hard gewerkt aan de versiering van hun straat. Zo hebben ze aan elke woning een zelfgemaakte houten kerstboom gezet met verlichting. Ook de kinderen hebben meegewerkt aan de actie. “We hebben spandoeken gekleurd,” zeggen ze. Morgan, Janne, Emma en Axelle hingen met hulp van hun ouders alvast een mooie spandoek op aan het begin van hun straat. (foto) De Vogelzangstraat is een van de 33 straten die deelnemen aan de actie ‘De Warmste Kerstbuurt’. Al die straten krijgen het bezoek van een jury die binnenkort de winnende straat zal uitroepen. Wie wil genieten van de kerstsfeer in die 33 straten, vindt alvast een lijst en een wandel- of fietsplan langs de straten op de website van de gemeente Zonhoven. Warmste Kerstbuurt

wiva