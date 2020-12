Op de Halensebaan in Diest is het voorbije weekend een bestuurder (55) uit Linkhout betrapt die te diep in het glas had gekeken. Een andere chauffeur maakte rechtsomkeer toen hij de controlepost opmerkte en vluchtte weg met snelheden tot 120 km/uur. Hij werd klemgereden. Zijn rijbewijs bleek ingetrokken voor twee jaar. Aan de Leuvensepoort werd nog een dronken chauffeur betrapt. tb