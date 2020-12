Gemeenteraad buigt zich straks over Kwint-site in digitale gemeenteraad

Vorige week kondigde de gemeente al aan dat het de herontwikkeling van de Kwint site wil toekennen aan de ontwikkelaars Kolmont en Vanhout Projects. Dat moet vanavond eerst nog bekrachtigd worden op de gemeenteraad. U kunt de zitting vanaf 20 uur volgen via een audiovisuele livestream. U vindt de link naar die livestream op de gemeentelijke website of via deze link

