Maggie De Block: “Excuses? Die moet ik niet aanbieden, ik heb het maximum gedaan”

“Het is normaal in een democratie dat zij die aan de macht zijn rekenschap afleggen”, zegt De Block bij Sudinfo over haar aanpak van de coronacrisis. “Maar we bevonden ons op onbekend terrein, de onzekerheid was groot en de kritiek was daartoe in verhouding.”

En toch vindt de minister dat ze goed beleid heeft gevoerd. Al helemaal omdat ze in een regering in lopende zaken zat. Want aan de andere kant van de taalgrens was de kritiek op de De Block enorm. Zodanig zelfs dat in Wallonië al meerdere malen geopperd werd dat excuses op hun plaats zouden zijn, maar daar moet De Block niet van weten. “Excuses? Die heb ik niet aan te beiden. Ik heb het maximum gedaan.” Want zo’n pandemie beheersen is volgens De Block een moeilijke evenwichtsoefening. “We mogen een deel van onze vrijheden opofferen, maar soms moeten we die ook beschermen. Dat was prioritair voor mij. Wist u dat er terminale patiënten, en niet eens van QS, te horen hebben gekregen dat ze hun partner een laatste keer niet meer konden zien? Ik vind dat mensonwaardig. Ik heb zulke situaties proberen vermijden en dat hebben ze me verweten. Onbegrijpelijk vind ik dat.”

Ze blijft erbij dat alle maatregelen en beslissingen die zij en de toenmalige regering hebben genomen, gezien de beschikbare kennis toen, de juiste waren. ”Maar de geschiedenis zal uitwijzen of onze aanpak de goeie was.”