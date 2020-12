H&M Group experimenteert met nieuw merk Singular Society

H&M Group heeft in alle stilte nog een nieuw merk gelanceerd. Dat kreeg de naam Singular Society, maar is opvallend om twee redenen: de kledingstukken en interieurspullen worden verkocht tegen de prijs die ze kosten om te maken en om items te kunnen kopen, moet je lid zijn.

De H&M Group bestond al uit acht merken - H&M, Arket, COS, &Other Stories, Monki, Weekday, H&M Home en Afound - en daar wordt nu nog eentje aan toegevoegd: Singular Society. De nieuwste telg werd in alle stilte gelanceerd en wordt iets helemaal anders dan de andere labels uit de H&M-stal. Zo wordt gewerkt met een lidmaatschap en de kleding en interieurspullen worden niet verkocht om winst te maken, maar wel als een soort van service. Net daarom worden de items aangeboden tegen hun werkelijke productiekostprijs.

Wie dacht snel lid te willen worden, is er helaas aan voor de moeite. Wie nu wil toetreden tot Singular Society moet daarvoor een uitnodiging krijgen. Op die manier wil H&M Group het nieuwe merk beetje bij beetje uitrollen. Nu zijn trouwens enkel basic kledingstukken en decoratie beschikbaar, maar ook dat moet op termijn uitgebreid worden.

Duurzamer model

Met Singular Society wil H&M Group experimenteren met een duurzamer model. “Wat we ons realiseerden is dat als we ons businessmodel veranderen naar een concept dat gebaseerd is op lidmaatschap, we niet afhankelijk zijn van de inkomsten van de verkoop, maar kunnen overleven op basis van het maandelijkse lidgeld”, klinkt het. “Dat betekent ook dat we niet op zoek moeten gaan naar de goedkoopste productieprocessen, maar we ons in de plaats kunnen focussen op kwaliteit en de langdurige relatie met onze klanten.”

Singular Society telt voorlopig enkel een winkel en showroom in Stockholm. Klanten krijgen er de keuze tussen twee soorten lidmaatschappen: Base en Plus. In het eerste geval betaal je omgerekend 9,3 euro per maand en mag je vijf items selecteren. Bij Plus betaal je zo’n 19 euro en heb je recht op 25 producten elke maand.